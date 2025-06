Exposition « La fête au Moyen Âge » – Asnières-sur-Vègre 5 juillet 2025 10:30

Sarthe

Exposition « La fête au Moyen Âge » 6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-07-05 10:30:00

fin : 2025-08-31 19:00:00

2025-07-05

2025-09-01

Cette exposition réunie une iconographie exceptionnelle qui illustre combien étaient vivaces et bien ancrées les traditions de fêtes. Les temps austères ne sont pas toujours ceux que l’on croit.

Le Moyen Age ne fut pas autant une période de servitude et de ténèbres qu’on l’a si souvent décrit, sans doute bien moins que le XIXe siècle. On savait y faire la fête et les jours fériés étaient nombreux jusqu’à un jour sur trois. Et pas seulement pour des raisons religieuses, loin de là. Ainsi les arbres de mai, les fêtes de village ainsi que celle des fous et de l’âne. Même certaines cérémonies, y compris dans les enceintes des églises, pouvaient donner lieu à des esbattements scabreux des ouailles

> Exposition réalisée par La Tour Jean Sans Peur.

> Accessible avec un billet du manoir de La Cour sans supplément.

Le temps d’un été, l’équipe du Manoir vous propose la reconstitution d’une table de banquet dans la grande salle d’apparat du seigneur. Tailloir, tranchoir et aquamaniles rivaliseront d’éclat pour vous faire découvrir les éléments indispensables à la table seigneuriale. En effet, en plus d’être des moments de convivialité, les banquets seigneuriaux servaient surtout à impressionner et affirmer sa puissance. Un voyage dans l’art parfois démesuré de la cuisine et de la mise en scène médiévales.

> Accessible avec un billet du manoir de La Cour sans supplément. .

6 Rue du Temple

Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

English :

This exhibition brings together an exceptional collection of iconography, illustrating just how long-lived and deeply-rooted festive traditions were. Austere times are not always what they seem.

German :

Diese Ausstellung vereint eine außergewöhnliche Ikonografie, die veranschaulicht, wie lebendig und fest verankert die Festtagstraditionen waren. Die strengen Zeiten sind nicht immer die, für die man sie hält.

Italiano :

Questa mostra riunisce un’eccezionale collezione di iconografia che illustra quanto le tradizioni festive fossero longeve e profondamente radicate. I tempi austeri non sono sempre quello che sembrano.

Espanol :

Esta exposición reúne una excepcional colección de iconografía que ilustra lo longevas y arraigadas que eran las tradiciones festivas. Los tiempos de austeridad no siempre son lo que parecen.

