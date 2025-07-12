Exposition La Fête au Village Salle Ty Yhuel Crach

Exposition La Fête au Village Salle Ty Yhuel Crach samedi 12 juillet 2025.

Exposition La Fête au Village

Salle Ty Yhuel Place de l’Église Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 10:30:00

fin : 2025-08-15 12:30:00

Date(s) :

2025-07-12 2025-07-13 2025-07-14 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-17 2025-07-18 2025-07-19 2025-07-20 2025-07-21 2025-07-22 2025-07-23 2025-07-24 2025-07-25 2025-07-26 2025-07-27 2025-07-28 2025-07-29 2025-07-30 2025-07-31

Cette exposition est consacrée aux artistes Crac’hois (résident à l’année ou résidence secondaire).

Plusieurs arts cohabitent peinture, sculpture, céramique, photographie, couture, …

Il est possible d’acheter les œuvres marquées à cet effet.

Cette 40ème édition accueillera quelques anciens exposants qui ont répondu à notre appel. Un espace leur sera réservé à l’entrée de la salle.

Horaires d’ouverture

Lundi 15h30 à 18h30

Mardi Mercredi 10h30 à 12h30 et 15h30 à 18h30

Jeudi 9h30 à 12h30 et 15h30 à 18h30

Vendredi Samedi 10h30 à 12h30 et 15h30 à 18h30

Dimanche 10h à 12h30

Ouvert les jours fériés, Fermé le lundi matin et le dimanche après-midi. .

Salle Ty Yhuel Place de l’Église Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 17

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition La Fête au Village Crach a été mis à jour le 2025-08-04 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon