Exposition La Fête au Village Salle Ty Yhuel Crach

Exposition La Fête au Village
Salle Ty Yhuel Place de l’Église Crach Morbihan
Début : 2025-07-12 10:30:00
fin : 2025-08-15 12:30:00
2025-07-12 2025-07-13 2025-07-14 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-17 2025-07-18 2025-07-19 2025-07-20 2025-07-21 2025-07-22 2025-07-23 2025-07-24 2025-07-25 2025-07-26 2025-07-27 2025-07-28 2025-07-29 2025-07-30 2025-07-31
Cette exposition est consacrée aux artistes Crac’hois (résident à l’année ou résidence secondaire).
Plusieurs arts cohabitent peinture, sculpture, céramique, photographie, couture, …
Il est possible d’acheter les œuvres marquées à cet effet.
Cette 40ème édition accueillera quelques anciens exposants qui ont répondu à notre appel. Un espace leur sera réservé à l’entrée de la salle.
Horaires d’ouverture
Lundi 15h30 à 18h30
Mardi Mercredi 10h30 à 12h30 et 15h30 à 18h30
Jeudi 9h30 à 12h30 et 15h30 à 18h30
Vendredi Samedi 10h30 à 12h30 et 15h30 à 18h30
Dimanche 10h à 12h30
Ouvert les jours fériés, Fermé le lundi matin et le dimanche après-midi. .
Salle Ty Yhuel Place de l’Église Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 17
