Exposition La fête de printemps Le 19, Crac Montbéliard

Exposition La fête de printemps

Le 19, Crac 19 Avenue des Alliés Montbéliard Doubs

Tarif : Gratuit

Gratuit

Date : 2026-03-28 10:00:00

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le 19,Crac vous invite à une journée consacrée aux objets leurs usages du quotidien, leur mémoire, leurs sons, leur recyclage et leurs détournements artistiques.

Cette journée se déroulera en présence d’artistes, de musicien·nes et de chercheur·euses invité·es.

Entrée libre.

Plus d’informations sur le site internet du 19,Crac. .

Le 19, Crac 19 Avenue des Alliés Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 13 47 mediation@le19crac.com

English : Exposition La fête de printemps

