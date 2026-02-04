Exposition La fête de printemps Le 19, Crac Montbéliard
Exposition La fête de printemps Le 19, Crac Montbéliard samedi 28 mars 2026.
Le 19, Crac 19 Avenue des Alliés Montbéliard Doubs
Gratuit
Début : 2026-03-28 10:00:00
2026-03-28
Le 19,Crac vous invite à une journée consacrée aux objets leurs usages du quotidien, leur mémoire, leurs sons, leur recyclage et leurs détournements artistiques.
Cette journée se déroulera en présence d’artistes, de musicien·nes et de chercheur·euses invité·es.
Entrée libre.
Plus d’informations sur le site internet du 19,Crac. .
+33 3 81 94 13 47 mediation@le19crac.com
