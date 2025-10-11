Exposition « La fête des morts au mexique » Montfort-sur-Meu

Exposition « La fête des morts au mexique »

1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Du samedi 11 octobre au samedi 08 novembre 2025

Ediluz Avenel est une photographe professionnelle d’origine mexicaine qui vit en Bretagne depuis 20 ans. Avec cette exposition elle a cherché à faire revivre une fête qui a énormément marqué son enfance et a voulu montrer qu’à l’heure où la modernité et la technologie envahissent nos vies, la superstition n’a pas disparu des traditions mexicaines.

Tout public. Accès libre .

