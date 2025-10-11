Exposition « La fête des morts au mexique » Montfort-sur-Meu
Exposition « La fête des morts au mexique » Montfort-sur-Meu samedi 11 octobre 2025.
Exposition « La fête des morts au mexique »
1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-10-11
Du samedi 11 octobre au samedi 08 novembre 2025
Ediluz Avenel est une photographe professionnelle d’origine mexicaine qui vit en Bretagne depuis 20 ans. Avec cette exposition elle a cherché à faire revivre une fête qui a énormément marqué son enfance et a voulu montrer qu’à l’heure où la modernité et la technologie envahissent nos vies, la superstition n’a pas disparu des traditions mexicaines.
Tout public. Accès libre .
1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 94 92
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition « La fête des morts au mexique » Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Montfort Communauté