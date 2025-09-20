Exposition « La Fonderie à travers les yeux de ses artistes » La Fonderie – Pôle de Création Artistique Fontenay-sous-Bois

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Il est des lieux que l’on ne visite pas : on les habite, on les traverse ou on s’y découvre. Des lieux qui palpitent d’une mémoire plus vaste que la somme de leurs murs. Des lieux qui ne se contentent pas d’exister : ils persistent. Ici, l’aluminium fondait sous les flammes, modelé par la main ouvrière. La Fonderie fut matrice et matrice elle demeure. Dans cet espace industriel reconquis par la création, la matière première est devenue l’imaginaire.

Pour les journées européennes du patrimoine, il s’agit de la Fonderie vue par ses artistes. D’un portrait collectif et d’une polyphonie d’existences en résistance. Chacun.e ici, par le trait, la couleur, le bois, la lumière ou la presse, dépose un fragment de soi. Toustes ensemble dessinent un territoire fragile et puissant, une enclave poétique dans un monde qui bétonne l’âme. Face aux menaces qui pèsent sur ce lieu – comme sur tant d’autres bastions de la création vivante, cette exposition est tant un cri doux qu’un manifeste silencieux. Elle dit : nous sommes, nous vivons, nous façonnons, nous transmettons. Elle dit aussi : un lieu d’art n’est pas un luxe, mais une nécessité. Elle dit : voici un espace de travail, de frictions, de partages.

Ce que vous verrez ici, ce sont des regards posés sur un lieu qui les porte, les nourrit, les héberge, les habite. Des artistes qui activent une mémoire vigoureusement vivante. Car la Fonderie n’est pas un sanctuaire : c’est une forge. Un lieu en transformation constante, vibrant de ce chaos fécond où naissent les œuvres et les liens, les vibrations et les dissonances. Chaque recoin est un atelier, chaque atelier un monde, chaque monde un battement dans le grand corps vivant qu’il constitue. L’alchimie ici n’est plus industrielle mais humaine, ardente et féconde. Ce lieu, par sa simple existence, défie la logique des rendements. Il choisit le vivant contre l’utile, l’élan contre le chiffre, la beauté contre l’effacement.

Puissiez-vous, en parcourant cette exposition, sentir battre le cœur de ce lieu. Et peut-être, en vous aussi, quelque chose s’y fondera.

La Fonderie – Pôle de Création Artistique 23 rue de Neuilly 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Val-de-Marne Île-de-France 0677991959 http://la-fonderie.org https://www.facebook.com/GrandParisFontenaySousBois/ L’association La Fonderie regroupe une grande diversité d’expressions artistiques plastiques, recouvrant : Peinture, Sculpture, Gravure, Vidéo, Photographie, Céramique, Ferronnerie, Menuiserie, Design et Architecture… Cette diversité fait l’originalité et l’identité du collectif.

La multiplicité des approches artistiques favorise confrontations et collaborations qui s’ouvrent à l’imprévu et à l’inédit dans un projet largement ouvert Entrée libre

Exposition « La Fonderie, un Patrimoine vivant, sous les yeux de ses artistes »

