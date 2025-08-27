Exposition La France à motos anciennes Géronce
Place Lasserre Géronce Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-08-27
fin : 2025-08-27
2025-08-27
Le Tour de France à motos anciennes fera étape à Géronce le 27 août 2025. À cette occasion, une exposition de motos d’avant 1954 aura lieu à 18h sur la place Lasserre.
Une buvette sera également disponible sur place. Venez nombreux découvrir ces véhicules d’époque dans une ambiance conviviale ! .
Place Lasserre Géronce 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 95 53 60
