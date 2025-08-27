Exposition La France à motos anciennes Géronce

Exposition La France à motos anciennes Géronce mercredi 27 août 2025.

Exposition La France à motos anciennes

Place Lasserre Géronce Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-27

fin : 2025-08-27

Date(s) :

2025-08-27

Le Tour de France à motos anciennes fera étape à Géronce le 27 août 2025. À cette occasion, une exposition de motos d’avant 1954 aura lieu à 18h sur la place Lasserre.

Une buvette sera également disponible sur place. Venez nombreux découvrir ces véhicules d’époque dans une ambiance conviviale ! .

Place Lasserre Géronce 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 95 53 60

English : Exposition La France à motos anciennes

German : Exposition La France à motos anciennes

Italiano :

Espanol : Exposition La France à motos anciennes

L’événement Exposition La France à motos anciennes Géronce a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de Tourisme du Haut-Béarn