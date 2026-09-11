Exposition : la furie et la foi, Le Havre Port Center, Le Havre

Informations pratiques

Exposition : la furie et la foi Samedi 19 septembre, 14h00 Le Havre Port Center Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Vous ne l’avez pas encore vue ou vous souhaitez la revoir ? C’est le moment. L’exposition « La Furie et la Foi » sera présentée quelques jours à Le Havre Port Center.

Au sud du bassin du Commerce, entre centre-ville et port, le quartier Saint-François est une île dans la ville. Plus vieux quartier du Havre, il a résisté aux grandes reconstructions d’après-guerre et garde intact quelque chose d’irréductible : une identité, une dramaturgie, une façon d’habiter le monde qui lui est propre.

C’est cette singularité que le photographe Jérémy CHARBAUT a choisi de capturer. Pendant trois ans, il s’est installé Chez Lili, derrière le bar pour observer, apprivoiser, révéler.

Le résultat ? Une série de photographies aux tonalités brunes et aux clairs-obscurs hérités de la peinture classique. Un univers habité par les quatre éléments : la mer comme survie et liberté, la cité comme refuge et cicatrices, le ciel comme espoir et désillusion, le vivant comme furie et foi. Des silhouettes arrachées au quotidien, des détails auxquels on ne prête plus attention et que l’objectif de CHARBAUT, nourri par SOULAGES, par le jazz, par les photographes Stéphane LAVOUE et Céline CROZE, transforme en beauté.

Information surhttps://lehavreportcenter.com/exposition-la-furie-et-la-foi/

Le Havre Port Center Terminal de la citadelle, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Les Ormeaux Seine-Maritime Normandie 02 79 15 01 60 https://lehavreportcenter.com/ [{« link »: « https://lehavreportcenter.com/exposition-la-furie-et-la-foi/ »}] 1 000 mètres carrés dédiés à la transmission de la culture industrialo-portuaire. Totalement repensé, le terminal de la citadelle accueille Le Havre Port Center et propose à ses visiteurs : des cartes au sol, des espaces et des outils innovants A pied, en longeant le bassin de la citadelle depuis le marché au poisson

En voiture, en prenant la sortie « Terminal de la citadelle » ou « LH Port Center » au rond point du Magic Mirror.

Google maps saura vous guider !

Vous ne l’avez pas encore vue ou vous souhaitez la revoir ? C’est le moment. L’exposition « La Furie et la Foi » sera présentée quelques jours à Le Havre Port Center.

©Jérémy Charbaut