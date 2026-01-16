Exposition La Furie et la foi Galerie du Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

Exposition La Furie et la foi

Une histoire humaine, une histoire d’ombres et de lumières qui prend corps au sein d’un territoire où tout s’entremêle dans l’âpreté et la communion des corps et des âmes. Ce territoire, c’est le quartier Saint-François, une île dans la cité du Havre.

Échiquier vibrant dont l’activité maritime est le poumon, armateurs, marins pêcheurs et négociants de tous horizons s’y côtoient depuis des siècles. À l’origine de la ville avec le quartier Notre-Dame, il fut fondé en 1541 par François 1er. En partie détruit pendant la seconde guerre mondiale, il a résisté au remaniement architectural opéré par Auguste Perret après guerre. Son style régional fait face à l’architecture de béton de Perret. Entouré par trois bassins, entre le centre reconstruit et le port, il n’est accessible que par les ponts qui le relient aux autres quartiers et lui confère une apparence insulaire.

Comment raconter la fierté d’appartenance, l’attachement à un territoire, la résistance, la singularité des êtres qui l’habitent et le défendent ? Comment donner à voir la puissance d’un univers presque insulaire, sa dramaturgie, en même temps que sa continuité historique ?

Pendant trois ans, de 2020 à 2023, Jérémy Charbaut s’est installé Chez Lili , derrière le bar. Ce lieu fédérateur, anciennement appelé Le bon coin est un symbole du quartier Saint-François. Entre la Maison de l’Armateur, le port de pêche, le marché aux poissons, le bassin du Roy et la Halle aux Poissons, Chez Lili déborde sur une grande terrasse au milieu d’un paysage maritime et portuaire. Refuge pour travailleurs de la mer et gens de quartier, le bistrot lui permet de nouer des liens humains forts et de s’immiscer au cœur de l’îlot.

Il explore, tente de lire les Hommes, les pratiques propres à chaque territoire. Il écoute les récits avec leurs joies et leurs peines. Des amitiés naissent. Il découvre des mythes et des légendes, des croyances, des histoires de communion et de confrontation, d’indépendance. Immédiatement fasciné par la force magnétique de ce monde insulaire, il comprend que désormais il fonctionnera avec lui.

Avec ce travail photographique, il veut raconter l’attachement à un territoire, la résistance, la singularité des êtres qui l’habitent et la défendent. .

