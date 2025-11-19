Exposition la galerie des Audacieuses Lycée BELLEVUE, alès Alès

Exposition la galerie des Audacieuses Mercredi 19 novembre, 08h00 Lycée BELLEVUE, alès Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T08:00:00 – 2025-11-19T18:00:00

Fin : 2025-11-19T08:00:00 – 2025-11-19T18:00:00

Cette exposition est une invitation à découvrir les visages inspirants de 13 enseignantes-chercheuses et femmes de science de l’IMT Mines Alès, capturés par le photographe Jean-Michel André.

Plus qu’une simple série de portraits, cette exposition itinérante a été conçue pour circuler dans les établissements scolaires avec un objectif fort : promouvoir la diversité et l’inclusion dans les métiers scientifiques.

En mettant en lumière ces femmes, actrices de la recherche, de l’innovation et de l’entrepreneuriat, elle vise à offrir une meilleure représentation féminine dans le monde scientifique, à susciter des vocations et à montrer que la science a besoin de tous les talents.

Lycée BELLEVUE, alès 11 rue de la glacière Alès 30100 Gard Occitanie

Exposition de femmes audacieuses d’IMT Mines Alès audacieuses

Jean-Michel André