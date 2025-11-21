Exposition la galerie des Audacieuses Lycée BELLEVUE, alès Alès

Exposition la galerie des Audacieuses Lycée BELLEVUE, alès Alès vendredi 21 novembre 2025.

Cette exposition est une invitation à découvrir les visages inspirants de 13 enseignantes-chercheuses et femmes de science de l’IMT Mines Alès, capturés par le photographe Jean-Michel André.

Plus qu’une simple série de portraits, cette exposition itinérante a été conçue pour circuler dans les établissements scolaires avec un objectif fort : promouvoir la diversité et l’inclusion dans les métiers scientifiques.

En mettant en lumière ces femmes, actrices de la recherche, de l’innovation et de l’entrepreneuriat, elle vise à offrir une meilleure représentation féminine dans le monde scientifique, à susciter des vocations et à montrer que la science a besoin de tous les talents.

Lycée BELLEVUE, alès 11 rue de la glacière Alès 30100 Gard Occitanie

Jean-Michel André