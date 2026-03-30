Exposition La Galerie Nomade à Chauray Temple de Chauray Chauray

Exposition La Galerie Nomade à Chauray

Temple de Chauray Rue du Temple Chauray Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-11

L’exposition La Galerie Nomade investit le Temple de Chauray du 11 au 26 avril 2026, offrant un accès libre à un parcours artistique ouvert à tous. Chaque après‑midi, du mardi au dimanche, les visiteurs pourront découvrir une sélection d’œuvres contemporaines dans un cadre singulier, propice à la rencontre et à la curiosité culturelle. .

Temple de Chauray Rue du Temple Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine lagalerienomade79@gmail.com

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English : Exposition La Galerie Nomade à Chauray

L’événement Exposition La Galerie Nomade à Chauray Chauray a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Niort Marais Poitevin