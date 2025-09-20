Exposition La Gare Maritime, une architecture transatlantique Gare Maritime Transatlantique Cherbourg-en-Cotentin

Gare Maritime Transatlantique Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Pendant les Journées Européennes du Patrimoine 2025, La Cité de la Mer présente, en accès gratuit, l’exposition “La Gare Maritime, une architecture transatlantique”.

Le parcours composé de panneaux en français, anglais et allemand, comporte des illustrations, plans et de nombreuses archives photos, qui permettent de comprendre le fonctionnement des différents espaces qui composent le hall des transatlantiques et le hall des trains. L’exposition emmène également les visiteurs à la rencontre des grandes figures qui l’ont imaginé et édifié ici dans le Cotentin. Elle met également en lumière l’architecture et les matériaux utilisés pour sa construction et sa décoration. .

Gare Maritime Transatlantique Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 20 26 69

