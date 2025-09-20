Exposition : la gare maritime, une architecture transatlantique La Cité de la Mer Cherbourg-en-Cotentin

Exposition : la gare maritime, une architecture transatlantique La Cité de la Mer Cherbourg-en-Cotentin samedi 20 septembre 2025.

Exposition : la gare maritime, une architecture transatlantique 20 et 21 septembre La Cité de la Mer Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Gare Maritime Transatlantique de Cherbourg est un bâtiment Art déco unique en Europe. Ce monument érigé sur l’eau est alors la 2e plus grande construction après le château de Versailles. Son objectif : accueillir dans les meilleurs conditions ses voyageurs qui embarquent depuis Cherbourg vers les Amériques, ou y débarquent direction Paris. Tout est réfléchi pour qu’elle soit la plus pratique, c’est pourquoi elle est dotée des équipements les plus modernes.

Inaugurée en 1933, elle est aussi qualifiée par les médias de l’époque comme « la plus belle gare maritime au monde » ! En 1925, il y a 100 ans, c’est en se rendant à l’Exposition Internationale des Arts décoratifs et Industriels Modernes à Paris que l’architecte normand René Levavasseur décide d’adopter l’élégance, la simplicité et la géométrie rigoureuse du style Art Déco. Une réussite !

C’est cette construction incroyable et cette décoration unique riche de motifs encore visibles aujourd’hui que dévoile l’exposition temporaire dédiée à ce joyau architectural élu Monument Préféré des Français en 2022. Celle-ci emmène également les visiteurs à la rencontre des grandes figures qui l’ont imaginé et édifié ici dans le Cotentin.

Le parcours composé de panneaux proposés en français, anglais et allemand, comporte des illustrations, plans et de nombreuses archives photos, qui permettent de comprendre le fonctionnement des différents espaces qui composent le hall des transatlantiques et le hall des trains. Pas à pas le visiteur découvre un patrimoine architectural unique encore debout qu’il peut apprécier ensuite de ses propres yeux dans la grande nef d’accueil, la Grande Halle ou encore la Salle des Bagages.

L’exposition met également en lumière l’architecture et les matériaux utilisés pour sa construction et sa décoration. Nombreux seront surpris de découvrir les détails des motifs encore présents sur les tours (idéal à découvrir en extérieur après la visite) ou ceux de l’ancien campanile qui culminait à 67m de hauteur ! Si ce dernier n’existe plus, les visiteurs pourront grâce aux plans et dessins découvrir les sculptures de monstres marins de 4m qui entouraient l’horloge.

Un livret d’activités en lien avec l’exposition et ses thématiques sera remis gratuitement aux enfants à partir de 7 ans. Des petits quizz et jeux les aideront à découvrir la vie de la Gare et reconnaître les différents motifs.

La Cité de la Mer Allée du Président Menut, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie 02 33 20 26 69 https://www.citedelamer.com/ Implantée au cœur de l’ancienne Gare Maritime Transatlantique de Cherbourg, un bâtiment Art déco inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, La Cité de la Mer est un centre de culture scientifique dédié à l’Océan et à l’aventure humaine qui s’y rattache.

La Cité de la Mer offre plus de 8 000 m² d’espaces d’expositions et d’expériences immersives dont :

– Le Redoutable, le plus grand sous-marin visitable au monde, installé dans une darse à sa mesure ;

– Le Pavillon des Expositions qui accueille, d’une part, un pôle sous-marin dédié à l’histoire, à la construction, à la navigation et à la vie à bord des sous-marins militaires, et d’autre part, « L’Océan du Futur » et ses aquariums – dont le plus profond d’Europe – une exposition immersive dédiée à l’Océan, le dernier territoire sauvage de notre Planète Bleue ;

L’espace « Titanic, retour à Cherbourg », inauguré en 2012, 100 ans après l’escale du paquebot mythique dans la rade de Cherbourg, immerge les visiteurs dans l’histoire transatlantique et celle de l’unique traversée du Titanic ;

– La Grande Galerie des Engins et des Hommes, inaugurée en 2011 et d’accès libre et gratuit, qui met en lumière les engins habités emblématiques internationaux (français, américains, russes, japonais…) de l’exploration sous-marine et l’aventure humaine qui leur est associée. Par la route : Nationale 13 suivre La Cité de la Mer (parking gratuit) / Par le train : Gare SNCF située à 15 mn à pieds

Journées européennes du patrimoine 2025

Collection CCI Ouest Normandie