AGENDA · Montluçon
Exposition : La gourmandise Espace Boris Vian Montluçon
vendredi 2 octobre 2026 · Espace Boris Vian · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Exposition : La gourmandise
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-02
fin : 2026-11-04
Date(s) :
2026-10-02
En partenariat avec le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme.
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Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
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English :
In partnership with the Puy-de-Dôme Departmental Council.
L’événement Exposition : La gourmandise Montluçon a été mis à jour le 2026-09-04 par Montluçon Tourisme
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