Exposition : La gourmandise Espace Boris Vian Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Exposition : La gourmandise

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-02

fin : 2026-11-04

Date(s) :

2026-10-02

En partenariat avec le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme.

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Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

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English :

In partnership with the Puy-de-Dôme Departmental Council.

L’événement Exposition : La gourmandise Montluçon a été mis à jour le 2026-09-04 par Montluçon Tourisme