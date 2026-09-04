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AGENDA · Montluçon

Exposition : La gourmandise Espace Boris Vian Montluçon

vendredi 2 octobre 2026 · Espace Boris Vian · Montluçon

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
mercredi 4 novembre 2026
Lieu
Espace Boris Vian
Adresse
27 rue des Faucheroux
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif

Montluçon

Exposition : La gourmandise

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-02
fin : 2026-11-04

Date(s) :
2026-10-02

En partenariat avec le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme.
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Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45 

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English :

In partnership with the Puy-de-Dôme Departmental Council.

L’événement Exposition : La gourmandise Montluçon a été mis à jour le 2026-09-04 par Montluçon Tourisme

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