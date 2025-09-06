Exposition La Graineterie Denaiffe & Fils (1810 1953) Sedan

Exposition La Graineterie Denaiffe & Fils (1810 1953) Sedan samedi 6 septembre 2025.

Exposition La Graineterie Denaiffe & Fils (1810 1953)

Médiathèque Georges-Delaw Sedan Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-09-06

Venez découvrir un patrimoine industriel et agricole ardennais qui connut une renommée nationale et internationale.Entrée libre, tout public.

.

Médiathèque Georges-Delaw Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 29 26 48

English :

Come and discover the industrial and agricultural heritage of the Ardennes, which has enjoyed national and international renown.

German :

Entdecken Sie das industrielle und landwirtschaftliche Erbe der Ardennen, das national und international bekannt wurde.Eintritt frei, für alle Altersgruppen.

Italiano :

Venite a scoprire il patrimonio industriale e agricolo delle Ardenne, che ha goduto di fama nazionale e internazionale.

Espanol :

Venga a descubrir el patrimonio industrial y agrícola de las Ardenas, de renombre nacional e internacional.

L’événement Exposition La Graineterie Denaiffe & Fils (1810 1953) Sedan a été mis à jour le 2025-08-26 par Ardennes Tourisme