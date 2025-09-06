Exposition La Graineterie Denaiffe & Fils (1810 1953) Sedan
Médiathèque Georges-Delaw Sedan Ardennes
Début : 2025-09-06
fin : 2025-10-04
2025-09-06
Venez découvrir un patrimoine industriel et agricole ardennais qui connut une renommée nationale et internationale.Entrée libre, tout public.
Médiathèque Georges-Delaw Sedan 08200 Ardennes Grand Est
English :
Come and discover the industrial and agricultural heritage of the Ardennes, which has enjoyed national and international renown.
German :
Entdecken Sie das industrielle und landwirtschaftliche Erbe der Ardennen, das national und international bekannt wurde.Eintritt frei, für alle Altersgruppen.
Italiano :
Venite a scoprire il patrimonio industriale e agricolo delle Ardenne, che ha goduto di fama nazionale e internazionale.
Espanol :
Venga a descubrir el patrimonio industrial y agrícola de las Ardenas, de renombre nacional e internacional.
