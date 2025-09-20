Exposition : La Graineterie Denaiffe & Fils Médiathèque Georges-Delaw Sedan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir un patrimoine industriel et agricole ardennais, qui connut une renommée nationale et internationale, à la Médiathèque Georges-Delaw.

Dans la continuité du projet « Hortus Conclusus », dont la graine constitue l’élément fondamental, nous vous invitons à explorer le pendant industriel de ce monde végétal à travers une exposition consacrée à la Graineterie Denaiffe & Fils de Carignan.

Cette exposition rend hommage à un patrimoine agricole et industriel souvent oublié, mais essentiel pour comprendre l’évolution de nos paysages, de nos cultures et de notre rapport à la nature.

Médiathèque Georges-Delaw Rue des Anciens d'Afrique du Nord, Corne de Soissons, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est
C'est en 1809 que la bibliothèque municipale de Sedan est créée. Le fonds de livres est constitué à partir des vestiges de différentes bibliothèques d'origines variées, récupérés dans le cadre des confiscations révolutionnaires.

Au XXᵉ siècle, la bibliothèque municipale de Sedan poursuit son essor jusqu’à la veille de la Seconde Guerre mondiale, période durant laquelle elle est évacuée dans les Deux-Sèvres pour échapper aux destructions liées au conflit. En 1951, la bibliothèque est réorganisée : elle s’installe dans l’ancien collège des Jésuites. Les collections réunissent alors les ouvrages anciens issus des confiscations, auxquels s’ajoutent le fonds de lecture publique constitué depuis le XIXᵉ siècle, ainsi que le fonds de la bibliothèque du collège Turenne, soit environ 21 000 documents au total.

Depuis 1983, la bibliothèque municipale de Sedan s’est transformée en médiathèque. Un nouveau bâtiment a été construit sur l’îlot de la Corne de Soissons, en bord de Meuse (architectes maîtres d’œuvre : Gottardi-Halleux-Poirier ; architecte d’intérieur : Lenoir ; 1 % culturel : Harada).

Journées européennes du patrimoine 2025

