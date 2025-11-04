Exposition : la grande guerre 14-18 vue autrement Bibliothèque municipale de Miniac-Morvan Miniac-Morvan

Exposition : la grande guerre 14-18 vue autrement Bibliothèque municipale de Miniac-Morvan Miniac-Morvan mardi 4 novembre 2025.

Exposition : la grande guerre 14-18 vue autrement Bibliothèque municipale de Miniac-Morvan Miniac-Morvan 4 – 15 novembre Accès libre et gratuit, pendant les horaires d’ouverture

un tournant dans l’histoire des femmes ?

Deux expositions réunies sous la même thématique, seront proposées à Miniac-Morvan dans deux lieux différents, la Mairie et la Bibliothèque municipale.

Elles s’inscrivent dans la collection _ »Bande dessinée et Histoire »_ développée par les **Archives départementales d’Ille-et-Vilaine**.

### La Grande Guerre : un tournant dans l’histoire des femmes ?

Mise en lumière de leur contribution essentielle au cours de ce conflit majeur avec un regard attentif porté sur quatre femmes bretilliennes.

Cette exposition a été réalisée avec des collégiens de Montfort-sur-Meu, illustrée par des planches de Bande Dessinée conçues avec Laëtitia Rouxel, auteure de Bande Dessinée.

### 14-18 : l’Arrière

Focus sur la vie quotidienne des civils, loin du front et mise en lumière de la résilience des populations, notamment les femmes, qui ont soutenu l’effort de guerre en affrontant les bouleversements sociaux et économiques.

### Rencontre avec Laëtitia Rouxel

Dans le cadre de cette exposition, une rencontre aura lieu **samedi 15 novembre 2025** à 15h30 à la bibliothèque municipale.

Accès libre et gratuit.

—

[https://archives.ille-et-vilaine.fr/](https://archives.ille-et-vilaine.fr/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-04T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-15T17:00:00.000+01:00

1

https://www.miniac-morvan.fr/

Bibliothèque municipale de Miniac-Morvan 31 rue Bienheureuse Thérèse Fantou 35540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine

mairie@mairie-miniac-morvan.fr 02 99 58 05 12