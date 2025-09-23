Exposition La Grande Guerre en Creuse Archives départementales de la Creuse Guéret
Exposition La Grande Guerre en Creuse Archives départementales de la Creuse Guéret mardi 23 septembre 2025.
Exposition La Grande Guerre en Creuse
Archives départementales de la Creuse 30 Rue Franklin Roosevelt Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-23
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-09-23
Exposition sur la Grande guerre en Creuse ouverte au public du lundi au jeudi de 8:30 à 17:00 et le vendredi de 8:30 à 16h00 .
Archives départementales de la Creuse 30 Rue Franklin Roosevelt Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 26 50 archives@creuse.fr
English : Exposition La Grande Guerre en Creuse
German : Exposition La Grande Guerre en Creuse
Italiano :
Espanol : Exposition La Grande Guerre en Creuse
L’événement Exposition La Grande Guerre en Creuse Guéret a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Grand Guéret