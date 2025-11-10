Exposition La Grande Guerre Mairie Hall d’accueil Orthez

Exposition La Grande Guerre

Mairie Hall d’accueil 1 place d’Armes Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-10

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-10

L’exposition est proposée par HPPO et la Mairie d’Orthez en marge de la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918. Elle présente quelques objets authentifiés et quelques effets militaires de cette époque. Sur les grilles et les tables vous pourrez consulter des documents et des objets des familles sortis pour l’occasion. Vous verrez par exemple, un mannequin représentant un soldat de l’époque allant au combat, ainsi que des portraits de Poilus.

L’accent sera mis sur le parcours de quelques combattants de la Grande Guerre du pays d’Orthez qui ont laissé le témoignage de leur parcours d’il y a plus d’un siècle. .

