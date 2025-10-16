EXPOSITION LA GRANDE LESSIVE Bouvron

EXPOSITION LA GRANDE LESSIVE Bouvron jeudi 16 octobre 2025.

EXPOSITION LA GRANDE LESSIVE

Place centre-bourg Bouvron Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 10:00:00

fin : 2025-10-16 19:00:00

Date(s) :

2025-10-16

C’est le titre d’une installation d’art éphémère créée en 2006, par la plasticienne française Joëlle Gonthier. Son objectif est de promouvoir la pratique et l’enseignement artistiques, et de développer le lien social.

Cette manifestation se déroule à l’international et la règle du jeu est très simple 2 fois par an, on fait sa GRANDE LESSIVE.

Une installation éphémère faite par tout un chacun verra donc le jour à travers le monde mais aussi à Bouvron. On pourra y retrouver des réalisations comme des dessins, des peintures, des photographies, des collages, des poésies…

Le thème de cette édition Nuit et jour, réfléchir les lumières !

Rejoignez les écoles, le Foyer d’Accueil Médicalisé, les commerçants, l’EPHAD le Logis de la Petite Forêt… et pendez votre grande lessive avec nous ! .

Place centre-bourg Bouvron 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 01 20 54

English :

This is the title of an ephemeral art installation created in 2006 by the French artist Joëlle Gonthier. Its objective is to promote artistic practice and education, and to develop social links.

German :

Dies ist der Titel einer vergänglichen Kunstinstallation, die 2006 von der französischen Künstlerin Joëlle Gonthier geschaffen wurde. Ihr Ziel ist es, die künstlerische Praxis und den Kunstunterricht zu fördern und soziale Bindungen zu entwickeln.

Italiano :

Questo è il titolo di un’installazione d’arte effimera creata nel 2006 dall’artista francese Joëlle Gonthier. Il suo scopo è quello di promuovere la pratica artistica e l’educazione e di sviluppare legami sociali.

Espanol :

Este es el título de una instalación de arte efímero creada en 2006 por la artista francesa Joëlle Gonthier. Su objetivo es promover la práctica artística y la educación, y desarrollar vínculos sociales.

L’événement EXPOSITION LA GRANDE LESSIVE Bouvron a été mis à jour le 2025-10-03 par Pays Erdre Canal Forêt