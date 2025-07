exposition la Grange aux Verrières Jean Mauret Saint-Hilaire-en-Lignières

Saint-Hilaire-en-Lignières

Début : Vendredi 2025-07-14 14:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-07-14 2025-08-15 2025-09-20

Les œuvres de Jean Mauret nous invitent à partager sa quête de la lumière pure

La Grange aux Verrières accueille cet été une exposition exceptionnelle consacrée à Jean Mauret, maître verrier et sculpteur reconnu, dont les œuvres rayonnent dans de nombreuses églises en France et à l’étranger. Vitraux contemporains, sculptures lumineuses et matières sublimées s’exposent dans un lieu patrimonial unique, en pleine campagne berrichonne. Une plongée dans un univers artistique où lumière, couleur et transparence dialoguent avec le silence et l’espace. .

Jean Mauret’s works invite us to share in his quest for pure light

Die Werke von Jean Mauret laden uns ein, seine Suche nach dem reinen Licht zu teilen

Le opere di Jean Mauret ci invitano a condividere la sua ricerca della luce pura

Las obras de Jean Mauret nos invitan a compartir su búsqueda de la luz pura

