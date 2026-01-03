Exposition La gravure dans tous ses états

3 Rue de Saint-Louis Huningue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-06

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-01-06

Artiste graveur et plasticien, Francis Hungler (68 Buhl) crée des œuvres où contrastes et textures dialoguent avec sensibilité. Diplômé en arts plastiques, il expose dans des lieux prestigieux comme la Fondation Taylor à Paris ou le musée des Beaux-Arts de Mulhouse. Passionné par la transmission, il propose des cours de gravure dans son atelier. Son univers artistique, poétique et puissant, invite à un voyage visuel envoûtant. 0 .

3 Rue de Saint-Louis Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 89 98 20 letriangle@ville-huningue.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition La gravure dans tous ses états Huningue a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue