Exposition la Guerre de 14-18 et les Pupilles de la Nation RDC de la mairie Salies-de-Béarn
Exposition la Guerre de 14-18 et les Pupilles de la Nation RDC de la mairie Salies-de-Béarn lundi 10 novembre 2025.
Exposition la Guerre de 14-18 et les Pupilles de la Nation
RDC de la mairie Place du Bayaà Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-10
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-10
Avec le soutien des pupilles de la Nation, découvrez la nouvelle exposition autour de la Première Guerre Mondiale. A ne rater sous aucun prétexte ! .
RDC de la mairie Place du Bayaà Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 40
English : Exposition la Guerre de 14-18 et les Pupilles de la Nation
German : Exposition la Guerre de 14-18 et les Pupilles de la Nation
Italiano :
Espanol : Exposition la Guerre de 14-18 et les Pupilles de la Nation
L’événement Exposition la Guerre de 14-18 et les Pupilles de la Nation Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2025-11-05 par OT Béarn des Gaves