Exposition la Guerre de 14-18 et les Pupilles de la Nation RDC de la mairie Salies-de-Béarn

Exposition la Guerre de 14-18 et les Pupilles de la Nation

RDC de la mairie Place du Bayaà Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-10

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-10

Avec le soutien des pupilles de la Nation, découvrez la nouvelle exposition autour de la Première Guerre Mondiale. A ne rater sous aucun prétexte ! .

RDC de la mairie Place du Bayaà Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 40

English : Exposition la Guerre de 14-18 et les Pupilles de la Nation

German : Exposition la Guerre de 14-18 et les Pupilles de la Nation

Italiano :

Espanol : Exposition la Guerre de 14-18 et les Pupilles de la Nation

L’événement Exposition la Guerre de 14-18 et les Pupilles de la Nation Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2025-11-05 par OT Béarn des Gaves