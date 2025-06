Exposition La guerre des Lulus – Saint-Maurice-lès-Châteauneuf 3 juillet 2025 16:00

Saône-et-Loire

Exposition La guerre des Lulus Bibliothèque Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03 16:00:00

fin : 2025-07-03 18:00:00

Date(s) :

2025-07-03

2025-07-05

2025-07-10

2025-07-12

2025-07-17

2025-07-19

2025-07-24

2025-07-26

2025-07-31

Venez découvrir les coulisses de la Guerre des Lulus l’histoire, le contexte, les sources. La Grande Guerre en image vécue par des enfants !

Aux côtés des Lulus, 5 orphelins français livrés à eux-mêmes en zone occupée, on plonge dans le quotidien des oubliés de la Grande Guerre, ceux qui n’ont pas connu le front.

Régis Hautière explore la réalité de la Première Guerre mondiale, à travers les yeux de jeunes héros attachants, dans un récit mis en image par le talentueux Hardoc. Un récit d’aventure explorant des thématiques graves pénurie, occupation, fuite, violence avec humour et une touche de naïveté enfantine.

Comptant plus de 10 albums, la série La Guerre des Lulus comptabilise déjà plus de 500 000 lecteurs. Ces BD best-seller ont ensuite été adaptées en romans jeunesse, puis au cinéma en 2022, par Yann Samuell, réalisateur de La Guerre des boutons et de Jeux d’enfants. Une série de bande dessinée jeunesse à découvrir dès 8 ans mais aussi pour les plus grands !

Entrée libre et gratuite les jeudis de 16h à 18h et samedis de 10h à 12h du 3 au 31 juillet.

Ouverture exceptionnelle samedi 26 juillet de 14h à 18h pour rencontrer un illustrateur de BD, Alexandre Nesme. .

Bibliothèque

Saint-Maurice-lès-Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté reseau@bsb71.fr

English : Exposition La guerre des Lulus

German : Exposition La guerre des Lulus

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition La guerre des Lulus Saint-Maurice-lès-Châteauneuf a été mis à jour le 2025-06-14 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)