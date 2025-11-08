Exposition La Guerre d’Indochine Le Maréchal Leclerc Mauves-sur-Huisne
Exposition La Guerre d’Indochine Le Maréchal Leclerc Mauves-sur-Huisne samedi 8 novembre 2025.
Exposition La Guerre d’Indochine Le Maréchal Leclerc
Salle Jeanne d’Arc Mauves-sur-Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-08 14:30:00
fin : 2025-11-10 18:30:00
Date(s) :
2025-11-08
L’amicale des anciens combattants de Mauves, Corbon et Comblot organise une exposition sur la guerre d’Indochine et le Maréchal Leclerc.
Inauguration le 8 novembre à 15h. .
Salle Jeanne d’Arc Mauves-sur-Huisne 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37
English : Exposition La Guerre d’Indochine Le Maréchal Leclerc
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition La Guerre d’Indochine Le Maréchal Leclerc Mauves-sur-Huisne a été mis à jour le 2025-10-22 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE