Exposition La guerre s’affiche

Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-04

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-04-04

Découvrez la France de la Seconde Guerre mondiale à travers une centaine d’affiches de propagande originales, révélant comment l’image a façonné les esprits entre 1939 et 1945.

Découvrez la France de la Seconde Guerre mondiale à travers une centaine d’affiches de propagande originales, révélant comment l’image a façonné les esprits entre 1939 et 1945. .

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 74 94

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English : Exposition La guerre s’affiche

Discover World War II France through a hundred original propaganda posters, revealing how images shaped people?s minds between 1939 and 1945.

L’événement Exposition La guerre s’affiche Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Baie du Cotentin