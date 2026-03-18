Exposition La guerre s’affiche Carentan-les-Marais
Exposition La guerre s’affiche Carentan-les-Marais samedi 4 avril 2026.
Exposition La guerre s’affiche
Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-04
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-04-04
Découvrez la France de la Seconde Guerre mondiale à travers une centaine d’affiches de propagande originales, révélant comment l’image a façonné les esprits entre 1939 et 1945.
Découvrez la France de la Seconde Guerre mondiale à travers une centaine d’affiches de propagande originales, révélant comment l’image a façonné les esprits entre 1939 et 1945. .
Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 74 94
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English : Exposition La guerre s’affiche
Discover World War II France through a hundred original propaganda posters, revealing how images shaped people?s minds between 1939 and 1945.
L’événement Exposition La guerre s’affiche Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Baie du Cotentin