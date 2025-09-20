Exposition « LA LIBERATION DU SUD » Mollégès Mollégès

Exposition « LA LIBERATION DU SUD » Samedi 20 septembre, 10h00 Mollégès Bouches-du-Rhône

Visite libre et commenté de l’exposition par les frères Lucas et Clément TRUFFERT passionnés pas l’histoire de cette période

Exposition, organisée à la mairie de Mollégès, en partenariat avec les associations MDNH (Mémoire De Nos Héros), et Remenbranço (Comité Historique de Mollégès) d’images et documents témoignant de la vie du village durant la seconde guerre mondiale.

Mollégès 13940 Mollégès Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Visite libre et commentée par les membres de l’Association Remenbranço Parking du cimetière communal, route départementale 31

