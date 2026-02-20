Exposition La Liberté Printemps des poètes Place du Marché La Turballe

Exposition La Liberté Printemps des poètes

Place du Marché Bibliothèque Municipale Anita Conti La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-17 2026-03-18 2026-03-19 2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22 2026-03-23 2026-03-24 2026-03-25 2026-03-26 2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29 2026-03-30 2026-03-31

Exposition de l’association Prisme qui présentera des œuvres sur le thème de la liberté. .

Place du Marché Bibliothèque Municipale Anita Conti La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 90 62 02 associationprisme44@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition La Liberté Printemps des poètes La Turballe a été mis à jour le 2026-02-18 par ADT44