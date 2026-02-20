Exposition La Liberté Printemps des poètes Place du Marché La Turballe
Exposition La Liberté Printemps des poètes
Place du Marché Bibliothèque Municipale Anita Conti La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-17 2026-03-18 2026-03-19 2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22 2026-03-23 2026-03-24 2026-03-25 2026-03-26 2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29 2026-03-30 2026-03-31
Exposition de l’association Prisme qui présentera des œuvres sur le thème de la liberté. .
Place du Marché Bibliothèque Municipale Anita Conti La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 90 62 02 associationprisme44@gmail.com
