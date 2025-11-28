Exposition La Librairie de la Forêt Saverne
Saverne Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-11-28 10:00:00
fin : 2026-01-04 18:00:00
2025-11-28
Pour Noël, passez la porte de cette étrange librairie et redécouvrez les contes de Grimm et de Perrault que tous les enfants rencontrent un jour. Il y est question de foyer que l’on quitte, d’une grande forêt, de pommes, de fontaines, de loup, de belles robes, de clés et de portes et de château.
En famille, suivez les petits cailloux semés par les histoires et devenez en le héros.
Pour tous à partir de 4 ans. .
Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 63 95 musee.rohan@mairie-saverne.fr
