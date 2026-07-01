Exposition : La Londe à travers les cartes postales, Mairie, La Londe
samedi 19 septembre 2026 · Mairie · La Londe
Informations pratiques
Exposition : La Londe à travers les cartes postales 19 et 20 septembre Mairie Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition de cartes postales anciennes du village ainsi que d’anciens appareils photos de différents siècles.
Cette exposition sera visible à la Maison Normande, située dans les jardins de la Mairie.
Mairie 133 rue Samson Lepesqueur, 76500 La Londe La Londe 76500 Seine-Maritime Normandie 02 35 77 82 44 https://www.mairie-la-londe.fr/ Bus ligne B, facilité pour se garer
Exposition de cartes postales anciennes du village ainsi que d’anciens appareils photos de différents siècles.
©mairielalonde.fr