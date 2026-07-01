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Exposition : La Londe à travers les cartes postales, Mairie, La Londe

samedi 19 septembre 2026 · Mairie · La Londe

Exposition : La Londe à travers les cartes postales, Mairie, La Londe

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie
Adresse
133 rue Samson Lepesqueur, 76500 La Londe
Ville
76500 La Londe
Département
Seine-Maritime

Exposition : La Londe à travers les cartes postales 19 et 20 septembre Mairie Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de cartes postales anciennes du village ainsi que d’anciens appareils photos de différents siècles.
Cette exposition sera visible à la Maison Normande, située dans les jardins de la Mairie.

Mairie 133 rue Samson Lepesqueur, 76500 La Londe La Londe 76500 Seine-Maritime Normandie 02 35 77 82 44 https://www.mairie-la-londe.fr/ Bus ligne B, facilité pour se garer
Exposition de cartes postales anciennes du village ainsi que d’anciens appareils photos de différents siècles.

©mairielalonde.fr