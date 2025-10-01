Exposition la magie des masques La Médiathèque « Il était une fois » Mauron

Exposition la magie des masques

La Médiathèque « Il était une fois » Mauron

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-31

2025-10-01

L’artiste plasticienne Andressa Ferrari de Pinwydd Studio expose ses oeuvres à la médiathèque au mois d’octobre elle met en avant l’image du masque dans un style plus contemporain, représenté en sculpture, en illustration et en peinture.

Inspirées par différentes traditions de masques, anciens masques des peuples autochtones, la classique Commedia dell’Arte, le plus moderne Carnaval de Venise, de nouvelles œuvres ont été créées selon le style personnel de l’artiste.

Des ateliers accompagnent l’exposition le mercredi 22

– Modelage en pâte à papier, à 10h. A partir de 8 ans ou dès 4 ans accompagné d’un adulte.

– Confection d’un masque en carton, à 14h30. A partir de 10 ans.

Max. 10 personnes

Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque (fermée le jeudi). .

La Médiathèque « Il était une fois » 2 rue de la Libération Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 73 57 99

