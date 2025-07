Exposition “La magie du réel” Cransac

Exposition “La magie du réel”

35 place de l’Hôtel de Ville Cransac Aveyron

Gratuit

Nouvelle exposition en septembre au bureau de Cransac-Les-Thermes !

Office de Tourisme et du Thermalisme, bureau de Cransac-Les-Thermes lundi au vendredi 9h30 à 12h et 15h à 18h ; samedi 9h30 à 12h et 14h à 17h

A travers cette exposition, Cyril Saint-Jongers vous présente son regard sur le Pays Decazevillois et ses environs. Réalisées à l’huile ou à l’acrylique, ses toiles de style réaliste imprègnent le mystère de ces paysages. L’absence humaine est remarquable, mais l’esprit règne en ces lieux si bien que pierres et souches prennent vie nous conviant à un voyage onirique.

35 place de l’Hôtel de Ville Cransac 12110 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 06 80 tourisme@decazeville-communaute.fr

English :

New exhibition in September at the Cransac-Les-Thermes office!

German :

Neue Ausstellung im September im Büro von Cransac-Les-Thermes!

Italiano :

Nuova mostra a settembre presso la sede di Cransac-Les-Thermes!

Espanol :

¡Nueva exposición en septiembre en la oficina de Cransac-Les-Thermes!

