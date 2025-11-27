Exposition: la magie gallo-romaine Châteaumeillant
samedi 4 avril 2026
Exposition: la magie gallo-romaine
Musée Emile Chenon Châteaumeillant Cher
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-11-30 17:00:00
2026-04-04
Lors de fouilles à Châteaumeillant, un groupe de tablettes de plomb on été découvertes au fonds d’un puits. Ces objets antiques sont de précieux témoins des croyances et de la pratique magique des gallo-romains. Emprunt de magie noire, ces tablettes ont pour but de se débarrasser d’un adversaire.
Cette expo-dossier présentera plusieurs tablettes retrouvées à Châteaumeillant et vous dévoilera une partie du monde magique antique.
Musée Emile Chenon Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 49 24 musee@chateaumeillant.fr
English :
Exhibition folder
