Exposition La maille passante Place du 19 mars Cubjac-Auvézère-Val d’Ans

Exposition La maille passante Place du 19 mars Cubjac-Auvézère-Val d’Ans mardi 30 septembre 2025.

Exposition La maille passante

Place du 19 mars Médiathèque Cubjac-Auvézère-Val d’Ans Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-30

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-09-30

Exposition de cyanotypes.

Atelier gratuit de cyanotype (créer une œuvre sur feuille de papier grâce à un procédé qui se fait dans le noir) le mercredi 15 octobre de 14h à 16h. Sur réservation.

Exposition de cyanotypes.

A cet occasion, Adeline et Ezequiel vous proposeront un atelier gratuit de cyanotype (créer une œuvre sur feuille de papier grâce à un procédé qui se fait dans le noir) le mercredi 15 octobre de 14h à 16h dans la salle d’animation de la médiathèque. Sur réservation. .

Place du 19 mars Médiathèque Cubjac-Auvézère-Val d’Ans 24640 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 14 42 mediatheques@ccilap.fr

English : Exposition La maille passante

Exhibition of cyanotypes.

Free cyanotype workshop (creating a work of art on paper using a process that takes place in the dark) on Wednesday, October 15, 2-4pm. Reservations required.

German : Exposition La maille passante

Ausstellung von Cyanotypien.

Kostenloser Cyanotypie-Workshop (Erstellen eines Kunstwerks auf einem Blatt Papier durch einen Prozess, der im Dunkeln stattfindet) am Mittwoch, den 15. Oktober von 14:00 bis 16:00 Uhr. Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Mostra di cianotipi.

Laboratorio gratuito di cianotipia (creazione di un’opera su un foglio di carta con un processo che avviene al buio) mercoledì 15 ottobre dalle 14.00 alle 16.00. È necessaria la prenotazione.

Espanol : Exposition La maille passante

Exposición de cianotipos.

Taller gratuito de cianotipia (creación de una obra en una hoja de papel mediante un proceso que se realiza en la oscuridad) el miércoles 15 de octubre de 14:00 a 16:00 horas. Reserva obligatoria.

L’événement Exposition La maille passante Cubjac-Auvézère-Val d’Ans a été mis à jour le 2025-09-20 par Isle-Auvézère