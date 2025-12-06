EXPOSITION LA MAIN ET LA VIGNE Saint-Geniès-des-Mourgues

EXPOSITION LA MAIN ET LA VIGNE

Avenue de Beaulieu Saint-Geniès-des-Mourgues Hérault

Début : 2025-12-06

fin : 2026-01-05

2025-12-06

Ne manquez pas l’exposition photographique La main et la vigne du 06 décembre au 05 janvier 2026 à la Boutique des Coteaux de Montpellier à Saint-Geniès-des-Mourgues !

Une sélection d’œuvres qui explore ce moment de lien entre les vignes et les mains des humains qui les travaillent au fil des saisons.

Vernissage le vendredi 05 décembre à 18h30 .

English :

Don’t miss the photographic exhibition La main et la vigne from December 06 to January 05, 2026 at the Boutique des Coteaux de Montpellier in Saint-Geniès-des-Mourgues!

