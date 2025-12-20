Exposition la maison Médiathèque Georges Rouault Châtellerault

Exposition la maison

Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault Châtellerault Vienne

Début : 2026-02-23

fin : 2026-03-25

La maison, c’est toute une histoire !

Certains la transportent avec eux, en changent fréquemment, en possèdent plusieurs ou pas du tout.

Maison pour une personne, rose, d’ailleurs ou d’un autre temps…Quelle que soit sa forme, la maison représente tour à tour un lieu d’ancrage, d’apprentissage, d’intimité, de passage et de ressourcement avant de se projeter dans le monde.

L’exposition vous propose de découvrir la maison vue par des auteurs et illustrateurs des [éditions de l’Ecole des loisirs](https://www.ecoledesloisirs.fr/expositions/la-maison). .

Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 75 mediatheque.rouault@grand-chatellerault.fr

