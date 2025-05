Exposition la maison de l’ombre – TOUROUVRE Tourouvre au Perche, 7 juin 2025 14:00, Tourouvre au Perche.

Orne

Exposition la maison de l’ombre TOUROUVRE La Verrerie de Bellevue Tourouvre au Perche Orne

Début : Samedi Samedi 2025-06-07 14:00:00

fin : 2025-06-22 19:00:00

Date(s) :

2025-06-07

2025-06-14

2025-06-21

2025-06-28

2025-07-05

2025-07-12

2025-07-19

2025-07-26

2025-08-02

Mise en scène « la Maison de l’Ombre » dans laquelle sont exposées les peintures de Anna-Maria Fuensalida, le sculptures de Jeanne Wilkins, les sculptures animalières et peintures de Florence Jacquesson, les photos d’Adèle Lamiroté, le meubles de Sylvain Chériau, et les natures mortes photographiques de Carol Descordes,. Tous, ont pensé cette année un décor tout en carton et en trompe l’œil. Ouvert tous les samedis et dimanches de 14h à 19h.

TOUROUVRE La Verrerie de Bellevue

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 09 76 72 78

English : Exposition la maison de l’ombre

Staged around the theme of « Beauty and the Beast », the show features photographic still lifes by Carol Descordes, furniture by Sylvain Chériau and costumed animals by Catherine Gouny. This year, the 3 of them have designed a decor all in cardboard and trompe l’oeil. Open Saturdays and Sundays, 2pm to 7pm.

German :

In dem inszenierten « Haus des Schattens » werden Gemälde von Anna-Maria Fuensalida, Skulpturen von Jeanne Wilkins, Tierplastiken und Gemälde von Florence Jacquesson, Fotos von Adèle Lamiroté, Möbel von Sylvain Chériau und fotografische Stillleben von Carol Descordes, ausgestellt. Alle haben dieses Jahr ein Dekor aus Pappe und Trompe l’oeil entworfen. Geöffnet samstags und sonntags von 14:00 bis 19:00 Uhr.

Italiano :

Viene allestita la « Maison de l’Ombre », con dipinti di Anna-Maria Fuensalida, sculture di Jeanne Wilkins, sculture di animali e dipinti di Florence Jacquesson, fotografie di Adèle Lamiroté, mobili di Sylvain Chériau e fotografie di still life di Carol Descordes. Quest’anno, tutti hanno ideato una decorazione fatta interamente di cartone e trompe l’oeil. Aperta ogni sabato e domenica dalle 14.00 alle 19.00.

Espanol :

Se pone en escena la « Maison de l’Ombre » (Casa de las sombras), con pinturas de Anna-Maria Fuensalida, esculturas de Jeanne Wilkins, esculturas y pinturas de animales de Florence Jacquesson, fotografías de Adèle Lamiroté, muebles de Sylvain Chériau y fotografías de bodegones de Carol Descordes. Este año, todos ellos han ideado una decoración hecha enteramente de cartón y trampantojos. Abierto todos los sábados y domingos de 14.00 a 19.00 h.

