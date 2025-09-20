Exposition « La Maison Parra, un espace atypique marmandais » Maison Parra Marmande

Exposition « La Maison Parra, un espace atypique marmandais » 20 et 21 septembre Maison Parra Lot-et-Garonne

Gratuit pour les moins de 12 ans et 5 € au-delà.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Plongez dans le récit légendaire de la Maison Parra à Marmande, une maison d’artistes qui est bien plus qu’un simple lieu d’exposition. C’est un monde enchanté qui a donné naissance à plus de 400 œuvres d’art, transformant une demeure ordinaire en un tableau grandeur nature, un écrin de merveilles inépuisables.

La visite de la Maison Parra est un voyage initiatique à travers un univers féérique où les objets les plus ordinaires prennent vie. C’est une ode à la créativité, où chaque œuvre d’art est une célébration de l’imagination et de l’innovation.

Maison Parra 18 rue Paul Vergnes, 47200 Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 24 30 16 24 http://www.maisonparra.com La Maison Parra est un lieu atypique, une maison d’art conçue et réalisée par Marianic et J2P Parra.

Ouverte au public depuis le mois de juin 2023, cette bâtisse de 1796 propose une déambulation dans le monde insolite de Marianic, artiste plasticienne, où art et nature se mêlent étroitement.

