Exposition la mangeuse d’hommes Wattwiller

Exposition la mangeuse d’hommes

Col du Silberloch Wattwiller Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-11-13 17:00:00

L’exposition s’attache à faire découvrir les spécificités des combats au Hartmannswillerkopf et sur le front des Vosges en 1915, au travers d’objets et de témoignages de combattants de la Première Guerre mondiale.

Col du Silberloch Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 9 71 00 88 77 accueil@memorial-hwk.eu

English :

The exhibition focuses on the specific features of the fighting at Hartmannswillerkopf and on the Vosges front in 1915, through objects and first-hand accounts from First World War combatants.

