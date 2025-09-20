Exposition « La marionnette, objet de lien » La Maison Gaston Baty Pélussin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez découvrir comment cet objet universel relie les sociétés humaines à travers l’histoire, la politique, la religion ou encore l’éducation grace à une collection de marionnettes du monde.

À travers plusieurs jeux, vous pourrez explorer, en famille, les coulisses du théâtre de Gaston Baty, résoudre les énigmes de Méphistophélès, compléter le Grimoire des marionnettes, ou encore jouer avec le Pacte du Dr. Faust !

Entrée libre

La Maison Gaston Baty 12 rue Gaston Baty 42410 Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes http://labatysse.wixsite.com/la-batysse

