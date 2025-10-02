Exposition La matière et l’esprit Espace culturel Robert de Lamanon Salon-de-Provence

Exposition La matière et l’esprit Espace culturel Robert de Lamanon Salon-de-Provence jeudi 2 octobre 2025.

Exposition La matière et l’esprit

Du 02/10 au 25/10/2025 du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Espace culturel Robert de Lamanon 17 Rue Lafayette Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-02

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-02

L’exposition rétrospective consacrée à Maurice Rocher (1918-1995) invite à redécouvrir l’œuvre puissante de cet artiste expressionniste

Né en 1918 à Évron (Mayenne), il a marqué son époque par une peinture vibrante, où l’intensité des couleurs et des formes exprime toute la complexité de la condition humaine. Une immersion unique dans l’univers d’un peintre de l’expressionnisme à redécouvrir.



Vernissage le vendredi 3 octobre à 18h30



Du lundi au samedi 10h/12h 14h/18h Espace culturel Robert de Lamanon .

Espace culturel Robert de Lamanon 17 Rue Lafayette Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 44 89 90

English :

The retrospective exhibition devoted to Maurice Rocher (1918-1995) invites visitors to rediscover the powerful work of this expressionist artist

German :

Die retrospektive Ausstellung über Maurice Rocher (1918-1995) lädt dazu ein, das kraftvolle Werk dieses expressionistischen Künstlers wiederzuentdecken

Italiano :

La retrospettiva dedicata a Maurice Rocher (1918-1995) invita i visitatori a riscoprire la potente opera di questo artista espressionista

Espanol :

La exposición retrospectiva dedicada a Maurice Rocher (1918-1995) invita a los visitantes a redescubrir la poderosa obra de este artista expresionista

L’événement Exposition La matière et l’esprit Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme de Salon de Provence