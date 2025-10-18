Exposition La mécanique de l’âme, portraits mécaniques extraits de la collection d’un passionné Bibliothèque de Servoz Servoz

Bibliothèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz Haute-Savoie

Début : Lundi 2025-10-18

fin : 2025-11-15

2025-10-18

Exposition de dessins au feutre de Marie-Claire MIGLIORINI, du 18 octobre au 15 novembre 2025 à la médiathèque de Servoz.



Samedi 18 octobre 2025, à partir de 10h vernissage, rencontre/échange avec l’artiste.

Bibliothèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 57 biblioservoz@cc-valleedechamonixmb.fr

English :

Exhibition of felt-tip drawings by Marie-Claire MIGLIORINI, from October 18 to November 15 2025 at the Servoz media library.



Saturday October 18, 2025, from 10am: vernissage, meeting/exchange with the artist.

German :

Ausstellung von Filzstiftzeichnungen von Marie-Claire MIGLIORINI, vom 18. Oktober bis 15. November 2025 in der Mediathek von Servoz.



Samstag, 18. Oktober 2025, ab 10 Uhr: Vernissage, Treffen/Austausch mit der Künstlerin.

Italiano :

Mostra di disegni a pennarello di Marie-Claire MIGLIORINI, dal 18 ottobre al 15 novembre 2025 presso la Mediateca Servoz.



Sabato 18 ottobre 2025, dalle ore 10: anteprima, incontro/scambio con l’artista.

Espanol :

Exposición de dibujos a rotulador de Marie-Claire MIGLIORINI, del 18 de octubre al 15 de noviembre de 2025 en la mediateca de Servoz.



Sábado 18 de octubre de 2025, a partir de las 10:00 h: preestreno, encuentro/intercambio con la artista.

