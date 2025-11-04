Exposition La Médiathèque passe à table Médiathèque Pierre FANLAC Périgueux

Exposition La Médiathèque passe à table Médiathèque Pierre FANLAC Périgueux mardi 4 novembre 2025.

Exposition La Médiathèque passe à table

Médiathèque Pierre FANLAC 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2025-11-04

Exposition dans le cadre du Festival du Livre Gourmand

Présentation publique de menus sortis des réserves de la médiathèque qui en conserve plusieurs milliers de la fin du XIXe siècle et du début XXe siècle, dont le fonds dit Pellisson (du nom du juge du tribunal de Périgueux de 1894 à 1909). Cette collection s’est enrichie de menus contemporains des années 1990 à 2010, grâce au don de Valérie Cantener en 2016. .

Médiathèque Pierre FANLAC 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr

English : Exposition La Médiathèque passe à table

German : Exposition La Médiathèque passe à table

Italiano :

Espanol : Exposition La Médiathèque passe à table

L’événement Exposition La Médiathèque passe à table Périgueux a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Communal de Périgueux