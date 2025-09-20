Exposition « La mémoire des crues. Territoire d’eau III » Salle Hippolyte Bayard Moret-Loing-et-Orvanne

Exposition « La mémoire des crues. Territoire d’eau III » Salle Hippolyte Bayard Moret-Loing-et-Orvanne samedi 20 septembre 2025.

Exposition « La mémoire des crues. Territoire d’eau III » 20 et 21 septembre Salle Hippolyte Bayard Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition temporaire du 19/09/25 au 16/11/25

Entrée libre.

Salle Hippolyte Bayard Place Samois (RDC Office du tourisme) 77250 Moret-sur-Loing Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Seine-et-Marne Île-de-France

Exposition temporaire du 19/09/25 au 16/11/25