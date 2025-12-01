EXPOSITION LA MÉMOIRE EN COULEURS PAR ISABELLE MALASSIS CHEZ ARABESQUE Arabesque Centre d’Art Maison bleue Saint-Cyprien

EXPOSITION LA MÉMOIRE EN COULEURS PAR ISABELLE MALASSIS CHEZ ARABESQUE

Du mardi 23 au samedi 27 décembre de 10h à 12h et de 17h à 19h > Exposition La mémoire en couleurs par Isabelle Malassis chez Arabesque.

Tout public.

Entrée libre.

English :

Tuesday December 23 to Saturday December 27, 10am to 12pm and 5pm to 7pm > La mémoire en couleurs exhibition by Isabelle Malassis at Arabesque.

Open to all.

Free admission.

Contact: 06 47 92 61 32 arabesquestcyp@gmail.com

German :

Dienstag, 23. bis Samstag, 27. Dezember, von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 17.00 bis 19.00 Uhr > Ausstellung La mémoire en couleurs von Isabelle Malassis bei Arabesque.

Für alle Altersgruppen.

Freier Eintritt.

Kontakt: 06 47 92 61 32 arabesquestcyp@gmail.com

Italiano :

Da martedì 23 a sabato 27 dicembre, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 > Mostra La mémoire en couleurs di Isabelle Malassis presso Arabesque.

Aperta a tutti.

Ingresso libero.

Contatto: 06 47 92 61 32 arabesquestcyp@gmail.com

Espanol :

Del martes 23 al sábado 27 de diciembre, de 10:00 a 12:00 y de 17:00 a 19:00 h > Exposición La mémoire en couleurs de Isabelle Malassis en Arabesque.

Abierta a todos.

Entrada gratuita.

Contacto: 06 47 92 61 32 arabesquestcyp@gmail.com

