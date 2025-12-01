EXPOSITION LA MÉMOIRE EN COULEURS PAR ISABELLE MALASSIS CHEZ ARABESQUE Arabesque Centre d’Art Maison bleue Saint-Cyprien
Arabesque Centre d’Art Maison bleue 5 rue Jules Romains Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-23 10:00:00
fin : 2025-12-27 12:00:00
2025-12-23
Du mardi 23 au samedi 27 décembre de 10h à 12h et de 17h à 19h > Exposition La mémoire en couleurs par Isabelle Malassis chez Arabesque.
Tout public.
Entrée libre.
Contact 06 47 92 61 32 arabesquestcyp@gmail.com
Arabesque Centre d’Art Maison bleue 5 rue Jules Romains Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 47 92 61 32
English :
Tuesday December 23 to Saturday December 27, 10am to 12pm and 5pm to 7pm > La mémoire en couleurs exhibition by Isabelle Malassis at Arabesque.
Open to all.
Free admission.
Contact: 06 47 92 61 32 arabesquestcyp@gmail.com
German :
Dienstag, 23. bis Samstag, 27. Dezember, von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 17.00 bis 19.00 Uhr > Ausstellung La mémoire en couleurs von Isabelle Malassis bei Arabesque.
Für alle Altersgruppen.
Freier Eintritt.
Kontakt: 06 47 92 61 32 arabesquestcyp@gmail.com
Italiano :
Da martedì 23 a sabato 27 dicembre, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 > Mostra La mémoire en couleurs di Isabelle Malassis presso Arabesque.
Aperta a tutti.
Ingresso libero.
Contatto: 06 47 92 61 32 arabesquestcyp@gmail.com
Espanol :
Del martes 23 al sábado 27 de diciembre, de 10:00 a 12:00 y de 17:00 a 19:00 h > Exposición La mémoire en couleurs de Isabelle Malassis en Arabesque.
Abierta a todos.
Entrada gratuita.
Contacto: 06 47 92 61 32 arabesquestcyp@gmail.com
