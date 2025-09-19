Exposition la mer / la marée – œuvres d’Alix de Castilla Moulin de Traou-Meur Pleudaniel

Exposition la mer / la marée – œuvres d’Alix de Castilla 19 – 21 septembre Moulin de Traou-Meur Côtes-d’Armor

L’atelier d’Alix de Castilla est situé sur la presqu’île.

Directions pour arriver au moulin : prendre depuis le bourg de Pleudaniel direction Le Passage. / Infos au 0651630777

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Le Moulin à Mer de Pleudaniel invite l’artiste peintre Alix de Castilla à faire dialoguer son patrimoine avec l’univers marin.

À travers ses instantanés, Alix de Castilla déploie une gestuelle de l’encre qui dévoile la nature mouvante de la mer, en résonance avec les flux qui traversent le Moulin.

À l’instar des marées qui échappent à tout ordre humain, les œuvres naissent du mouvement. Les encres envahissent la toile brute et imposent leur propre dynamique, opérant une transformation des formes qui dépasse le contrôle de la main.

Le fond surgit d’un premier geste impulsif, puis peu à peu émergent des créatures marines, issues de la rencontre entre la transparence des encres et l’opacité de l’encre noire.

Sa démarche se nourrit des taches et des coulures, traces libres qui expriment la mer dans son esprit aventurier, insaisissable. En refusant toute quête de perfection figée, Alix de Castilla met en lumière la liberté éclatante de la nature, ses forces indomptées qui bouleversent l’ordre établi.

Ici, au Moulin à Mer, ces forces trouvent un équilibre : elles ne s’opposent plus à la main humaine, mais la guident.

Chaque œuvre devient un dialogue avec l’imprévu, une célébration de la beauté de l’imperfection, saisie dans l’éclat d’un instant fugitif.

Moulin de Traou-Meur le Passage 22740 Pleudaniel Pleudaniel 22740 Côtes-d’Armor Bretagne 0033 651630777 https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089435 moulin à marée du 17° siècle qui se trouve sur les bords du Trieux. parking au niveau de l’ ostreiculteur au Passage

