Charente

Début : Vendredi 2025-07-01

fin : 2025-07-31

Autrefois elle était une limite à l’expansion humaine, aujourd’hui nous nous sommes familiarisés avec elle.

Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Emcamp

Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 48 56

English :

Once a limit to human expansion, today we’ve become familiar with it.

German :

Früher war sie eine Grenze für die menschliche Expansion, heute haben wir uns mit ihr vertraut gemacht.

Italiano :

Un tempo era un limite all’espansione umana, ma ora ci siamo abituati.

Espanol :

Antes era un límite a la expansión humana, pero ahora nos hemos acostumbrado.

