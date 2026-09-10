Exposition « La Mercerie des Illusions » – Marie Goussé, Musée Benoît-De-Puydt, Bailleul

Informations pratiques

Exposition « La Mercerie des Illusions » – Marie Goussé 19 et 20 septembre Musée Benoît-De-Puydt Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Artiste plasticienne et voyageuse, Marie Goussé tisse à Bailleul un univers où se mêlent objets, récits et imaginaires. A partir de rencontres avec les habitants, de collectes et de transformations d’objets, elle compose une « mercerie » singulière où chaque fil raconte une histoire : fil du temps, fil des souvenirs, fil des savoir-faire dentelliers ou des paysages flamands.

Ses œuvres dialoguent avec les collections du musée Benoît-De-Puydt et se déploient également dans le parc de l’EPSM des Flandres, où un labyrinthe monumental invite à la déambulation et à la rêverie.

Entre réel et fiction, patrimoine et création contemporaine, La Mercerie des Illusions propose une expérience poétique et sensible, à la découverte des liens invisibles qui nous relient.

Musée Benoît-De-Puydt 24 Rue du Musée, 59270 Bailleul, France Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 0328500617 https://www.musee-bailleul.fr Le musée doit son nom à son fondateur qui a légué à la ville les milliers d’objets de sa collection en 1862. Entièrement détruit par les bombardements de la Grande guerre, le musée a été reconstruit dans le goût d’un bel hôtel particulier néo-flamand. Ses collections d’art flamand sauvées du désastre ont été depuis enrichies et forment aujourd’hui un merveilleux cabinet de curiosités grandeur nature où se mêlent peintures de maîtres, sculptures, mobilier d’apparat, céramiques, arts graphiques… témoins des cultures flamande, européenne et asiatique du XVe siècle jusqu’à nos jours.

Connu notamment pour ses délicats cabinets à secrets anversois et italiens, ses peintres régionalistes, ou encore ses “Tableaux fantômes”, le musée recèle nombre de trésors à ne manquer sous aucun prétexte. A25 Lille-Dunkerque, sortie 10 Bailleul, centre ville SNCF Lille-Dunkerque/Calais, gare Bailleul

Artiste plasticienne et voyageuse, Marie Goussé tisse à Bailleul un univers où se mêlent objets, récits et imaginaires. A partir de rencontres avec les habitants, de collectes et de transformations «…

©Marie Goussé, « L’enfant évanoui, 2016, Plumes d’autruche, plomb, landau ancien ©Cristian Schryve / Musée Benoît-De-Puydt / ©Ville de Bailleul, FD