Exposition La mesure du peut-être de Virginie Levavasseur Le Radar Espace d’art actuel Bayeux

Exposition La mesure du peut-être de Virginie Levavasseur

Le Radar Espace d’art actuel 24 rue des cuisiniers Bayeux Calvados

Début : 2025-11-22 14:30:00

fin : 2025-11-22 18:30:00

2025-11-22

Pour poursuivre la programmation de la saison, centrée sur la représentation de l’invisible, Le Radar invite Virginie Levavasseur à présenter son travail à travers une exposition personnelle. Les oeuvres de la plasticienne, dont le travail regroupe la céramique, la sculpture, la vidéo, l’installation et la performance, s’attachent à éprouver l’attente et ses potentialités de manière métaphysique et poétique. Bien souvent évolutives ou activables par le visiteur, les productions insolites (et parfois désopilantes) de l’artiste constituent une invitation à expérimenter l’inachevé, l’imprévisible et l’incertain Des propositions inattendues entraînant autant à la réflexion qu’à l’humour et à la poésie ! .

Le Radar Espace d’art actuel 24 rue des cuisiniers Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 78 19 coordination@le-radar.fr

English : Exposition La mesure du peut-être de Virginie Levavasseur

To continue the season’s programming, which focuses on the representation of the invisible, Le Radar invites Virginie Levavasseur to present her work through a solo exhibition. Unexpected, thought-provoking, humorous and poetic proposals!

German : Exposition La mesure du peut-être de Virginie Levavasseur

Um das Programm der Saison fortzusetzen, das sich auf die Darstellung des Unsichtbaren konzentriert, lädt das Radar Virginie Levavasseur ein, ihre Arbeit in einer Einzelausstellung zu präsentieren. Unerwartete Vorschläge, die sowohl zum Nachdenken als auch zu Humor und Poesie anregen!

Italiano :

Per proseguire il programma della stagione, incentrato sulla rappresentazione dell’invisibile, Le Radar invita Virginie Levavasseur a presentare il suo lavoro in una mostra personale. Inaspettata e stimolante, umoristica e poetica!

Espanol :

Para continuar con la programación de la temporada, centrada en la representación de lo invisible, Le Radar invita a Virginie Levavasseur a presentar su obra en una exposición individual. Inesperada y sugerente, humorística y poética

