EXPOSITION LA MOB DANS TOUS SES ÉTATS Fourques

EXPOSITION LA MOB DANS TOUS SES ÉTATS

4 bis rue des Pyrénées Fourques Pyrénées-Orientales

Une exposition de cyclos et pièces détachées est organisée à Fourques les 7 et 8 mars 2026.

Venez profiter de ce week-end pour dénicher quelques pièces ou autres.

Ouverture au public le samedi de 10h à 18h.

Rendez-vous 4 bis rue des Pyrénées à Fourqu…

4 bis rue des Pyrénées Fourques 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 18 33 73 43

English :

An exhibition of cyclos and spare parts will be held in Fourques on March 7 and 8, 2026.

Come and take advantage of this weekend to unearth some parts or other.

Open to the public on Saturday from 10am to 6pm.

See you at 4 bis rue des Pyrénées in Fourques.

