EXPOSITION LA MOB DANS TOUS SES ÉTATS Fourques
EXPOSITION LA MOB DANS TOUS SES ÉTATS Fourques samedi 7 mars 2026.
EXPOSITION LA MOB DANS TOUS SES ÉTATS
4 bis rue des Pyrénées Fourques Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Une exposition de cyclos et pièces détachées est organisée à Fourques les 7 et 8 mars 2026.
Venez profiter de ce week-end pour dénicher quelques pièces ou autres.
Ouverture au public le samedi de 10h à 18h.
Rendez-vous 4 bis rue des Pyrénées à Fourqu…
.
4 bis rue des Pyrénées Fourques 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 18 33 73 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An exhibition of cyclos and spare parts will be held in Fourques on March 7 and 8, 2026.
Come and take advantage of this weekend to unearth some parts or other.
Open to the public on Saturday from 10am to 6pm.
See you at 4 bis rue des Pyrénées in Fourques.
L’événement EXPOSITION LA MOB DANS TOUS SES ÉTATS Fourques a été mis à jour le 2026-01-19 par OTI ASPRES-THUIR